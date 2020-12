Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Nach Hinweis über Verstoß gegen Corona-Verordnung Marihuana in Wohnung aufgefunden

MannheimMannheim (ots)

Am Dienstag gegen 23:00 Uhr überprüften mehrere Polizisten einen Hinweis zu einer stattfindenden Corona-Party in der Rheinhäuser Straße. Verstöße gegen die bestehende Corona-Verordnung konnten nicht festgestellt werden, jedoch entgegnete den Beamten aus der betreffenden Wohnung ein starker Marihuanageruch. Während der Wohnungsdurchsuchung, welcher der sich keiner Schuld bewusste Bewohner zustimmte, versuchte er eine Zigarettenschachtel zu verstecken. Dies blieb jedoch nicht unbemerkt. In der Schachtel konnten die aufmerksamen Beamten schließlich eine geringe Menge Marihuana auffinden.

