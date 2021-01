Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen,B474,k27/Verkehrsunfall mit zwei verletzten Autofahrern

Coesfeld (ots)

Am 29.01.2021 fuhr eine 69-Jährige aus Legden mit ihrem Auto im frühen Berufsverkehr (07.35 Uhr) auf der B474 in Richtung Lüdinghausen. In Höhe der Kreuzung K27 missachtete sie das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage und stieß mit dem Auto eines 63-jährigen Dülmener zusammen, der von rechts kam und die B474 überqueren wollte. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Autofahrer verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch den ADAC abgeschleppt.

