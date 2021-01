Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hausdülmen, Mühlenweg

Fünf Jugendliche bei Unfall verletzt

Bild-Infos

Download

Coesfeld (ots)

Am Mittwoch (27.1.) um kurz vor 21 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei Coesfeld und machte Angaben zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Nach ersten Angaben waren zwei Autos bei einem Überholmanöver zusammengestoßen. An der Unfallstelle trafen die Polizisten zunächst auf einen verunfallten Audi, der stark beschädigt im Straßengraben lag. Ein weiteres beschädigtes Auto befand sich einige Meter entfernt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhren beide Autos den Mühlenweg aus Richtung Dülmen kommend in Richtung Hausdülmen. Der Audi beabsichtigte, das vor ihm fahrende Auto zu überholen und es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß beider Autos. Durch diesen Zusammenstoß kam der Audi von der Straße ab, kollidierte mit einem Baum und kam im angrenzenden Graben zum Stillstand. In dem Auto befanden sich neben dem 18-jährigen Fahrer ein 16-jähriger Beifahrer sowie eine 17-jährige Jugendliche, die sich auf der Rückbank befand. Der Beifahrer war nach jetzigem Kenntnisstand nicht angeschnallt und wurde durch die Wucht des Aufpralls aus dem Auto geschleudert. Der Fahrer sowie die Mitfahrerin verblieben verletzt im Auto. Alle drei Insassen wurden mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Das zweite Auto wurde von einem 18-Jährigen gefahren. In seinem Auto befand sich eine ebenfalls 18-jährige Beifahrerin. Krankenwagen brachten die beiden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser. Alle verletzten Jugendlichen kommen aus Dülmen Zur Unfallaufnahme forderten die Polizisten Unterstützung von einem Verkehrsunfallteam aus Münster an. Zur Unfallaufnahme wurde eine Drohne eingesetzt. Weiterhin wurde nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft Münster ein Sachverständiger zur Unfallaufnahme eingesetzt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass für den Unfall ein Autorennen ursächlich war. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Straße war für die Unfallaufnahme über mehrere Stunden gesperrt. Vor Ort waren neben der Polizei Kräfte der Feuerwehren Dülmen, Merfeld und Hausdülmen eingesetzt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell