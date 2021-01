Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Kirchstraße

Brand eines Fachwerkhauses

Coesfeld (ots)

Am späten Freitagabend kam es im Innenstadtbereich von Lüdinghausen zu einem Brand eines leerstehenden Hauses mit Fachwerkstruktur. Durch die Bewohner eines Nachbarhauses wurde gegen 22:00 Uhr aus den Fenstern, des im Umbau befindlichen Geschäftshauses, austretender Qualm gesehen und Brandgeruch festgestellt. Die sofort hinzugerufene Feuerwehr konnte den noch in der Entstehungsphase befindlichen Hausbrand schnell unter Kontrolle bringen und ein Ausbreiten des Feuers verhindern. Bei dem Vorfall wurden keine Menschen verletzt. Durch das Feuer entstand Sachschaden an dem Gebäude. Die polizeilichen Ermittlungen im Hinblick auf die Brandursache dauern an.

