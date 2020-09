Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen und hohem Sachschaden in Großenkneten

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 02. September 2020, befuhr ein 29jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Großenkneten gegen 18:00 Uhr mit einem Mercedes die Garreler Straße in Richtung Beverbruch. Er setzte zum Überholen einer aus vier Fahrzeugen bestehenden Fahrzeugkolonne an und übersah dabei, dass ein vorausfahrender 22-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Ziethen mit seinem Kia nach links in die Ringstraße abbog. Durch die Kollision kamen beide Fahrzeuge nach links von der Straße ab. Der Unfallverursacher, der 22-Jährige und sein Beifahrer wurden leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden wurde auf 38500 Euro geschätzt.

