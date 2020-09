Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zwei Personen bei Verkehrsunfall in Ganderkesee, Havekost, schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 2. September 2020, wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw auf der Wildeshauser Landstraße in Ganderkesee, Havekost, schwer verletzt.

Gegen 13:00 Uhr befuhr der 34-jährige Unfallverursacher mit seinem Oldtimer, einem braunen VW, die Wildeshauser Landstraße, B 213, in Richtung Wildeshausen.

Als er von der Wildeshauser Landstraße nach links in die Harpstedter Straße abbog, übersah er einen entgegenkommenden, vorfahrtberechtigen grauen Volvo eines 36-Jährigen aus Wildeshausen.

Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer schwer verletzt und nach einer ersten medizinischen Versorgung am Unfallort mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Am VW des 34-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Der Schaden am Volvo wurde auf 40.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten durch die Straßenmeisterei wurde die Wildeshauser Landstraße voll gesperrt.

