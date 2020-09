Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Eine Person bei Verkehrsunfall in Butjadingen leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 1. September 2020, wurde eine 65-jährige Beifahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Butjadinger Straße, zwischen Burhave und Fedderwardersiel, leicht verletzt.

Gegen 16:00 Uhr hielt ein 67-jähriger Oldenburger mit seinem Pkw, einem Opel, und seiner 65-jährigen Beifahrerin auf dem Grünstreifen der Butjadinger Straße. Als er wieder in den fließenden Verkehr einfahren wollte, übersah er den von hinten kommenden und in Richtung Tossens fahrenden Pkw, einem VW, einer 58-Jährigen aus Butjadingen. Obwohl die 58-Jährige noch ein Ausweichmanöver einleitete, konnte sie einen Zusammenstoß der Fahrzeuge nicht verhindern.

Durch die Kollision wurde die 65-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Die Besatzung eines zufällig vorbeikommenden Rettungswagens konnte die Erstversorgung der Verletzten übernehmen und sie anschließend in ein Krankenhaus bringen. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von geschätzten 12.000 Euro.

