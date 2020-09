POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall zwischen Pkw und einer Arbeitsmaschine in Lemwerder +++ Zeugen und Fahrer gesucht

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Am Dienstag, 1. September 2020, kam es zwischen einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine und einem Pkw auf der Hauptstraße in Lemwerder, L875, zu einem Verkehrsunfall. Der Pkw-Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Gegen 16:00 Uhr befuhren die Unfallbeteiligten hintereinander die Hauptstraße in Fahrtrichtung Delmenhorst. Der 71-jährige Fahrer der selbstfahrenden Arbeitsmaschine beabsichtigte kurz vor dem dortigen Gewerbegebiet nach links auf ein Feld abzubiegen. Hinter der Arbeitsmaschine befand sich ein VW Golf, dessen Fahrzeugführer derzeit nicht bekannt ist. Unmittelbar als der Fahrer der Arbeitsmaschine nach links abbog, überholte der Fahrer des VW Golf die Arbeitsmaschine, sodass die Fahrzeuge zusammenstießen. Anschließend entfernte sich der Fahrer des VW Golf von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Am Golf sind Schäden an der rechten Fahrzeugseite entstanden. Die Arbeitsmaschine ist an der linken Fahrzeugfront beschädigt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist aktuell noch nicht bekannt.

Da sich hinter der Arbeitsmaschine eine Fahrzeugschlange gebildet hatte, besteht die Möglichkeit, dass weitere Personen Angaben zu dem Fahrer des VW Golf machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04401/935-0 mit der Polizei Brake in Verbindung zu setzen.

