Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Heckenbrand in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Bei Gartenarbeiten geriet eine Gartenhecke am Dienstag, 1. September 2020, in der Straße "Am Anger" in Delmenhorst in Brand.

Als der Verursacher gegen 17:25 Uhr mit einem Unkrautbrenner arbeitete, schlugen Flammen auf dessen Hecker über, die daraufhin in Brand geriet.

Das Feuer konnte im Anschluss eigenständig von dem Verursacher gelöscht werden, sodass sich die Flammen nicht weiter ausbreiteten. Personen wurden nicht verletzt.

Der entstandene Schaden an der Hecke ist derzeit noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell