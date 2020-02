Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in eine Ferienwohnung in Buchholz (WW)

Buchholz (WW) (ots)

In Buchholz im Ortsteil Muß kam es in den vergangenen 5 Tagen zu einem Einbruch in ein Ferienhaus. Die unbekannten Täter verschafften sich durch aufhebeln eines Fensters Zutritt zum Gebäude. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Polizeiinspektion Straßenhaus



