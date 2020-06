Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unfallflucht auf dem Parkplatz der Julius-Wegeler-Schule Koblenz

Koblenz (ots)

Am Dienstag, 23.06.2020, wurde zwischen 17.30 Uhr und 20.00 Uhr ein Renault Clio auf dem Parkplatz im Koblenzer Stadtteil Karthause, Finkenherd, beschädigt. Dieses auffällige Fahrzeug (RPR 1-Reklame) wurde an der Beifahrerseite erheblich eingedrückt. Der entstandene Schaden beträgt rund 7000 Euro. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 1, Telefon: 0261-1030, in Verbindung zu setzen.

