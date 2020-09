Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: 72-jährige Pedelecfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Eine 72-Jährige aus Delmenhorst verletzte sich bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst am Dienstag, 1. September 2020, leicht.

Gegen 06:35 Uhr befuhr die Delmenhorsterin mit ihrem Pedelec den Radweg der Friedrich-Ebert-Allee in Richtung Hasporter Damm.

Etwa auf Höhe der Lutterstraße fuhr sie an einer Unfallstelle vorbei, an der sich ein Rettungswagen und ein Streifenwagen der Polizei befanden. Da sie zu dem Unfallgeschehen schaute, kollidierte sie in der Folge aus Unachtsamkeit mit dem Mast eines Verkehrszeichens.

Durch den Zusammenstoß stürzte die 72-Jährige und zog sich eine leichte Kopfverletzung zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Augen auf im Straßenverkehr. Seien Sie achtsam und aufmerksam, um Verkehrsunfälle und Gefahren zu verhindern.

