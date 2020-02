Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Schlägerei vor einer Gaststätte +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Samstagmorgen, 15. Februar 2020, kam es vor einer Lokalität in der Oldenburger Straße in Delmenhorst zu einer Schlägerei zwischen drei Personen. Hierbei schlugen und traten zwei der Täter auf die dritte Person, einen 24-Jährigen aus Delmenhorst, ein. Neben Polizei wurde auch ein Rettungswagen zum Einsatzort entsandt.

Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die beiden Täter konnten zunächst unerkannt flüchten.

Kurz danach wurden in einer anderen Lokalität in Delmenhorst erneut Auseinandersetzungen gemeldet. Einer der Verursacher gestand, bereits an der Auseinandersetzung in der Oldenburger Straße beteiligt gewesen zu sein.

Der 22-Jährige aus Delmenhorst wurde von Beamten der Polizei Delmenhorst nach Rücksprache mit einem Richter in Gewahrsam genommen. Da er sichtlich beeinflusst war, wurden bei ihm ein Atemalkohol- und ein Drogenschnelltest durchgeführt. Diese bestätigten den Eindruck der Beamten, denn neben einer Kokain-Beeinflussung erreichte er einen Atemalkoholwert von 2,75 Promille. Ihm wurde auf Anordnung der Staatanwaltschaft eine Blutprobe entnommen.

Den 22-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung.

Zeugen, die Angaben zum Tathergang sowie zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/15590 zu melden. (00200401)

Rückfragen bitte an:

Lisa Pöttker

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell