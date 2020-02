Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfallflucht in Dötlingen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Samstag, 15. Februar 2020, im Zeitraum von 10:20 Uhr bis 11:00 Uhr, auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Hauptstraße in Dötlingen.

Eine 59-jährige Frau aus Dötlingen stellten ihren Toyota auf dem dortigen Parkplatz ab und entfernte sich kurzzeitig von ihrem Pkw. Als sie zurückkam, stellte sie fest, dass ihr Fahrzeug im vorderen, rechten Bereich beschädigt wurde. Der Verursacher war vor Ort nicht mehr festzustellen.

Der Schaden wurde auf 3.000 Euro geschätzt.

Ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 in Verbindung zu setzen. (00201181)

Rückfragen bitte an:

Lisa Pöttker

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell