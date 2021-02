Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210218-1: Ladendiebin stahl Rasierapparate - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine 42-jährige Ladendiebin ist am Mittwoch (17. Februar) durch eine Mitarbeiterin von einem Diebstahl abgehalten worden. Die 42-Jährige passierte gegen 15:15 Uhr den Kassenbereich eines Lebensmittelmarktes mit Non-Food-Abteilung an der Gustav-Heinemann-Straße. Sie löste dort den Alarm der Diebstahlsicherung aus und eine Kassiererin wurde aufmerksam. Sie sprach die Dame an und schaute in die mitgeführte Tasche der 42-Jährigen. Dort hatte sie fünf elektrische Herrenrasierapparate verstaut, die aus den Regalen des Geschäftes stammten. Die Mitarbeiterin verständigte die Polizei, da die 42-Jährige keine Ausweispapiere mit sich führte. Die Beamten brachten die 42-Jährige zur Identitätsfeststellung zunächst zu einer Polizeiwache. Nach weiteren Recherchen stellten sie fest, dass dies nicht der erste Ladendiebstahl der Tatverdächtigen gewesen ist. Es folgte eine vorläufige Festnahme. Die 42-Jährige wird noch heute einem Haftrichter vorgeführt. (akl)

