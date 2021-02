Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210217-2: Cannabisfund bei Verkehrskontrolle - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein aggressiver E-Bike-Fahrer musste bei der Kontrolle wegen seines Verhaltens vor den Augen weiterer Zeugen fixiert werden.

Ein 42-Jähriger fuhr am Mittwochmorgen (17. Februar) um kurz vor vier Uhr mit einem unbeleuchteten E-Bike von der Fischenicher Straße auf die Straße "Am Schneeberg", als er einer Streifenwagenbesatzung auffiel. Der Mann war im ersten Moment kooperativ. Als die Beamten Cannabisgeruch wahrnahmen und ihn darauf ansprachen, kippte die Stimmung und er versuchte einen der Polizisten zu beißen. Weitere Zeugen wurden auf das Geschehen aufmerksam. Einer von ihnen wählte den Notruf 110 der Polizei, worauf weitere Beamte den Anhalteort aufsuchten. Ein anderer Zeuge versuchte vergeblich, beruhigend auf den Mann einzureden. Erst mit dem Anlegen von Handfesseln beruhigte sich die Situation merklich. Die Beamten fanden Cannabis in der Kleidung des Mannes. Ein Rettungswagen versorgte die leichten Verletzungen des 42-Jährigen, die er sich im Zuge des Widerstandes zuzog. Im Anschluss konnte der Hürther seinen Weg fortsetzen, da er sich kooperativ und ruhig verhielt. Er muss sich in einem Strafverfahren wegen des Drogendeliktes und wegen der Widerstandshandlung verantworten. (bm)

