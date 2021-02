Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210116-5: Nummernguthaben erbeutet - Frechen

Ein Betrüger erschlich sich das Vertrauen einer Angestellten und erlangte die Zugangsdaten von zahlreichen Guthabenkarten.

Eine 19-jährige Angestellte einer Tankstelle in der Kölner Straße führte am Donnerstagabend (11. Februar) gegen 19:50 Uhr ein Telefonat mit einem unbekannten Mann. Er gaukelte vor, von einem Unternehmen zu sein, welches die im Shop erhältlichen Guthabenkarten einziehen werde. Dazu benötige er die Nummern der aktivierten Karten. Selbst eine Bestätigung der Tankstellenbetreiberin konnte der Unbekannte glaubhaft angeben. Gutgläubig kam die 19-Jährige der Bitte nach und übermittelte die Daten.

Die Tankstellenpächterin bemerkte am Folgetag den Betrug und informierte die 19-Jährige, die bei der Polizei Anzeige erstattete.

Die Polizei weist darauf hin, dass Telefonbetrüger einfallsreich und mit viel Geschick ihrem Ziel folgend nur an das Eine wollen: an das Vermögen Anderer. Dazu bedienen sie sich vielerlei frei erfundener Geschichten, um sich - zumindest temporär - das Vertrauen der Angerufenen zu erschleichen.

Wie können Sie sich vor der Abzocke am Telefon schützen? Bleiben Sie in jedem Fall misstrauisch, wenn Sie einen Anruf von einer unbekannten Nummer erhalten. Sind Sie sich nicht sicher, ob es sich um Betrüger handelt, sollten Sie eine weitere vertrauenswürdige Person hinzuziehen, die das Gespräch mit verfolgen kann. So sind Sie nicht allein und können nicht so schnell überrumpelt werden. Gehen Sie nicht auf die Forderungen der Betrüger ein und beenden Sie das Telefonat. Informieren Sie im Anschluss die Polizei. Für die Polizei sollten Sie folgende Daten bereithalten: Gesprächsverlauf, Uhrzeit des Anrufs, Nummer und Name des Anrufers. (bm)

