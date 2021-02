Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210216-4: Einbrecher kletterten aufs Dach - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte haben versucht in ein Tabakgeschäft einzubrechen. In der Zeit von Samstag (13. Februar, 18:00 Uhr) bis Montag (15. Februar, 07:00 Uhr) versuchten unbekannte Tatverdächtige Zutritt zu einem Tabakgeschäft "An der Patria" zu erlangen. Die Tatverdächtigen kletterten dazu auf das Dach des Geschäftes und öffneten Teile der Dachkonstruktion. Offenbar lösten die Täter einen Alarm aus, als sie versuchten in das Tabakgeschäft einzusteigen. Sie ließen von der Tat ab und flüchteten ohne Beute. Das Kriminalkommissariat 22 fragt: "Wer hat im oben genannten Tatzeitraum verdächtige Personen "An der Patria" wahrgenommen? Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie andere sachdienliche Hinweise zu der Tat geben?" Hinweise richten Sie bitte unter Telefon 02233 52-0 an die Ermittler. (akl)

