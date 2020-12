Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Radfahrer stürzt auf Fußgängerin

StadtlohnStadtlohn (ots)

Leichte Verletzungen hat sich in Stadtlohn eine 68-Jährige am Montag gegen 17.15 Uhr zugezogen. Die Stadtlohnerin lief bei starkem Regen in Höhe der Kirche auf dem Markt aus Richtung Dufkampstraße kommend in Richtung Stegerstraße. Ihr kam ein 27-Jähriger mit seinem Rad entgegen. Der Stadtlohner sah die Fußgängerin nach seinen Angaben sehr spät und bremste. Eine Kollision konnte er zunächst verhindern. Die Stadtlohnerin erschrak jedoch und stürzte rücklings. Nun verlor der Radfahrer die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte über die am Boden liegende Frau. Die Verletzte suchte zur ambulanten Behandlung ein Krankenhaus auf.

