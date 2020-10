Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Freinsheim) - Äpfel gestohlen

Bad Dürkheim (ots)

Am 04.10.2020 gegen 18:00 Uhr versuchte ein 53-Jähriger in der Herxheimer Straße in Freinsheim Äpfel zu entwenden. Zuvor hatte er bei einem 59-Jährigen Hofladenbetreiber angefragt, ob er Äpfel kaufen könnte. Da der Hofladen geschlossen war, wurde ihm die Anfrage verneint. Damit gab sich der 53-Jährige augenscheinlich nicht zufrieden und begab sich anschließend auf das Grundstück neben dem Hof und lud dort ca. 3 Kilogramm Äpfel in seine mitgeführte Tasche ein. Dies konnte durch den Besitzer beobachtet werden, der daraufhin die Polizei Bad Dürkheim verständigte. Gegen den 59-Jährigen wird nun wegen Diebstahl ermittelt.

