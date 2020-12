Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer leicht verletzt

BocholtBocholt (ots)

Beim Abbiegen ist ein Autofahrer am Montag in Bocholt mit seinem Wagen gegen einen Radfahrer geprallt. Der Jugendliche stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Dazu war es gegen 07.45 Uhr auf der Münsterstraße gekommen: Ein 32-jähriger Autofahrer wollte dort mit seinem Wagen nach rechts in die Blücherstraße abbiegen. Der Bocholter übersah dabei den 17-Jährigen, der auf dem Radweg an der Münsterstraße parallel zu ihm unterwegs gewesen war. Ein Rettungswagen brachte den jungen Bocholter in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 700 Euro.

