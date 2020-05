Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, Zimmern - Netz in Hochspannungsleitung verfangen - Möglicher Stromausfall im Bereich Oberkirch und oberes Renchtal -Nachtragsmeldung-

Appenweier, Zimmern (ots)

Das in der Hochspannungsleitung verfangene Erdbeernetz konnte zwischenzeitlich von der Stromleitung heruntergezogen werden, ohne dass das Stromnetz abgeschaltet werden musste. Ein erkennbarer Sachschaden ist nach derzeitigen Feststellungen nicht entstanden. Inwieweit einzelne Firmen oder Privathaushalte von einem kurzzeitigen Stromausfall betroffen waren, kann aktuell nicht gesagt werden.

/wo

Ursprungsmeldung vom 29.05.2020, 16:47 Uhr

Appenweier, Zimmern - Netz in Hochspannungsleitung verfangen - Möglicher Stromausfall im Bereich Oberkirch und oberes Renchtal

Ein mutmaßlich durch den Wind hochgewirbeltes Erdbeernetz hat sich am Freitagnachmittag in Höhe Zimmern, östlich der B 3, in einer Hochspannungsleitung verfangen. Derzeit sind Vertreter des Strombetreibers und eine Polizeistreife vor Ort. Für die anstehenden Maßnahmen und zur Beseitigung des Erdbeernetzes muss voraussichtlich der Bereich Oberkirch, Zimmern und das obere Renchtal vom Stromnetz getrennt werden. Einzelne Firmen berichten bereits über Stromausfälle. Wie lange die Behebungsarbeiten andauern werden, lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. Eine Gefahr für Personen besteht derzeit nicht.

/wo

