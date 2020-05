Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Taschendieb unterwegs, Hinweise erbeten

Rastatt (ots)

Ein 69 Jahre alter Mann ist am Donnerstagmittag am Bahnhof Opfer eines dreisten Taschendiebs geworden. Ein bislang unbekannter Mann hat den Senior gegen 13 Uhr auf dem Treppenaufgang von der Unterführung zum Bahnsteig 1 angesprochen und gab sich hierbei betont freundlich. Hilfsbereit bot er dem Rentner beim Tragen des Koffers seine Dienste an. Die wahren Absichten zeigte sich allerdings erst später. Trotz einer dankenden Ablehnung begleitete ihn der Fremde die Treppe hinauf zum Bahnsteig. Zu Hause angekommen, bemerkte der 69-Jährige schließlich das Fehlen seines Handys sowie seiner Briefmappe, worin sich unter anderem Bargeld, Ausweisdokumente und Scheckkarten befanden. Die Gegenstände trug der Bestohlene in einer geschlossenen Umhängetasche bei sich. Der Verdächtige wurde als circa 20 bis 30 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß beschrieben. Er war schlank, hatte dunkle Haare und trug ein weißes Hemd sowie eine dunkle Hose. Der Gesuchte sprach gutes Deutsch und könnte von der Erscheinung Südländer gewesen sein. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer: 07222 761-0 an die Ermittler des Polizeireviers Rastatt.

