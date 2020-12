Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbrecher im Neubau an der Zollstraße

GronauGronau (ots)

Ein Innentableau eines Aufzuges, das ist das Bedienteil in der Aufzugkabine, haben Einbrecher am Wochenende in Gronau entwendet. Die Unbekannten stiegen in eines der drei im Bau befindlichen Mehrfamilienhäuser an der Zollstraße ein und verwüsteten mehrere Räume. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zu der Tat kam es zwischen Freitag, 16.00 Uhr, und Montag, 07.00 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

