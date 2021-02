Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (38/2021) Starker Schneefall bringt den Verkehr zum Erliegen. Auf der BAB 7 hinter AD Drammetal Richtung Süd geht nichts mehr.

Göttingen (ots)

Aufgrund der angespannten Situation wird zurzeit eine Vollsperrung Richtung Süden eingerichtet. Der Verkehr auf der BAB 7 Richtung Süden wird am Dreieck Drammetal auf die BAB 38 abgeleitet. Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Der Schwerverkehr wird auch per Radiowarnmeldung aufgefordert, bei der nächsten Gelegenheit anzuhalten und die Wetterlage abzuwarten. Auch in Fahrtrichtung Nord bleibt der Schwerverkehr in der Steigungsstrecke zwischen Hedemünden und Drammetal vermehrt auf der Fahrbahn liegen. Äußerste Vorsicht ist angesagt. Ggf. wird nachberichtet.

