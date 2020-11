Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Geparkter Polo beschädigt - Verursacher flüchtet

LübbeckeLübbecke (ots)

Rund 2.000 Euro Schaden hat ein bisher unbekannter Autofahrer am vergangenen Dienstag (03.11.2020) in der Osterstraße an einem geparkten schwarzen Polo verursacht. Bisherigen Ermittlungen zufolge war der VW vor der Hausnummer 1 geparkt. Gegen 9.15 Uhr hörte die Geschädigte einen lauten Knall. Als sie aufschaute, sah sie einen hellen, wahrscheinlich weißen Wagen eines mutmaßlichen Paketdienstes entlang der Straße fahren. Als sie kurze Zeit später ihren Wagen aufsuchte, stellte sie fest, dass das linke Fahrzeugheck stark beschädigt war.

Hinweise bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an das Verkehrskommissariat in Lübbecke.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell