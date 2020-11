POL-MI: Kind (11) auf Fahrrad von Auto angefahren

Polizei Minden-Lübbecke

Leichte Verletzungen erlitt ein elfjähriges Mädchen, als es am Mittwochmittag an der Ecke In der Tütenbeke/Dr.-Max-Ilgner-Straße mit seinem Fahrrad von einem abbiegenden Auto erfasst wurde.

Ein 62-jähriger Mann aus Bünde war gegen 13.15 Uhr mit seinem VW auf der Straße In der Tütenbeke stadtauswärts unterwegs und beabsichtigte laut Polizei nach rechts in die Dr.-Max-Ilgner-Straße abzubiegen. Dabei kam es im Einmündungsbereich zur Kollision mit dem Kind, das mit seinem Fahrrad entlang der Vorfahrtsstraße in Richtung des Kreisels der General-Bishop-Straße fuhr. Die Elfjährige wurde von dem Pkw aufgeladen und prallte zudem noch gegen die Windschutzscheibe. Eine alarmierte Rettungswagenbesatzung versorgte das Mädchen und brachte es ins Krankenhaus nach Lübbecke.

