Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Betrunkene, Gartenhausbrand, Spielcasino überfallen, In Gaststätte eingeschlossen, Handschellenmißgeschick

Reutlingen (ots)

Person in Handschellen

Einen etwas ungewöhnlichen Fall haben Feuerwehr und Polizei am Samstagabend am Dresdner Platz gelöst. Gegen 22.10 Uhr rief ein Mann bei der Polizeinotrufzentrale an und bat um Hilfe, da er eine Handschelle an einem Arm habe, die er selbständig nicht entfernen könne und ihm Schmerzen bereite. Vor Ort stellten die Polizeibeamten den 62-jährigen Mann in Ketten fest, konnten ihn jedoch mit den polizeilichen Einsatzmitteln nicht von der Schließe am Arm befreien. Die hinzugezogene Feuerwehr befreite den alkoholisierten Mann schließlich mittels Flex aus seiner misslichen Lage, wonach er den Heimweg beschreiten konnte. Wie und warum diese Handschellen an den Arm des Mannes gelangten, blieb unklar.

Reutlingen (RT): Brand von Gartenhütten

Insgesamt zweimal hat es am Sonntagfrüh im Reutlinger Kleingartengebiet "Orschelpark" gebrannt. Um 02.40 Uhr wurde der Vollbrand einer Gartenlaube nahe der Rommelsbacher Straße gemeldet. Die Gartenlaube wurde hierbei komplett zerstört. Ein Übergreifen der Flammen auf die direkt angrenzenden Stallungen etlicher Tauben und Hühner konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Gegen 06.20 Uhr wurde ein weiterer Brand einer Gartenhütte bei der Ludwig-Erhard-Straße mitgeteilt und durch die Feuerwehr gelöscht. Der entstandene Sachschaden an beiden Hütten wurde auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Wie es zur Brandentstehung kam, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Reutlingen.

St. Johann-Würtingen (RT): Betrunkene Person im Einkaufsmarkt

Am Samstagvormittag ist es in einem Einkaufsmarkt in St. Johann-Würtingen zu einem Vorfall mit einer betrunkenen Frau gekommen, zu dem die Polizei benötigt wurde. Gegen 10.40 Uhr befand sich eine 54-Jährige aus St. Johann in einem Einkaufsmarkt in der Straße "Am Saraisenbrunnen". Sie fiel durch ihr Verhalten gegenüber anderen Personen auf. Als sie von der Filialleiterin auf ihr Verhalten angesprochen und zum Verlassen des Marktes aufgefordert wurde, reagierte sie mit üblen Beschimpfungen, Beleidigungen und Tritten gegen die Filialleiterin. Die gerufene Polizei stellte bei der 54-Jährigen fest, dass sie erheblich alkoholisiert war und verwies sie aus dem Markt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Die 54-Jährige muss nun mit einem Strafverfahren rechnen. Sie wurde nach Abschluss der Ermittlungen vor Ort einem Familienangehörigen übergeben.

Nürtingen (ES): Spielcasino überfallen (Zeugenaufruf)

Bargeld in vierstelliger Höhe hat ein bislang unbekannter Mann am Samstagmorgen bei einem Überfall auf ein Spielcasino in der Nürtinger Max-Eyth-Straße erbeutet. Der Räuber forderte gegen 06.45 Uhr unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe von Geld und flüchtete danach zu Fuß in Richtung Innenstadt. Zeugen werden gebeten, dem Polizeirevier Nürtingen unter Tel. 07022/9224-0 Hinweise zum Tatverdächtigen mitzuteilen. Dieser wurde als etwa 180 cm groß, 30-35 Jahre alt, hellhäutig und mit spitz zulaufender Nase beschrieben. Er war mit einer grauen Hose (evtl. Stoffhose) und dunklen Kapuzenjacke (evtl. Daunenjacke) bekleidet. Die sofortige Fahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber verlief ohne Erfolg.

Neckartenzlingen (ES): Nach Schlägerei zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam

Zu einem größeren Polizeieinsatz unter Einbindung von Spezialkräften des Polizeipräsidiums Einsatz ist es am Samstagabend in Neckartenzlingen gekommen. Nach einer gemeldeten Schlägerei trafen alarmierte Polizeistreifen gegen 22.05 Uhr in der Schulstraße auf eine größere Personengruppe, bei der sich zwei verletzte Männer im Alter von 36 und 52 Jahren befanden. Es stellte sich heraus, dass ein alkoholisierter Bewohner des Mehrfamilienhauses dem 36-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen und wenig später diesem im Treppenhaus liegenden mehrfach getreten hatte. Der ihm zur Hilfe gekommene, ebenfalls alkoholisierte 52-jährige Bewohner, wurde ebenfalls mit Kopfschlägen malträtiert. Bei der Aufnahme des Sachverhalts kam der als tatverdächtig benannte 30-Jährige mit einem größeren Messer in der Hand auf die Einsatzkräfte zu, zog sich jedoch mit dem vorgehaltenen Messer in seine Dachgeschosswohnung zurück und verschloss die Tür. Da er auf weitere Ansprachen nicht reagierte, wurde die Wohnung durch Spezialkräfte betreten. Der Alkoholisierte wurde widerstandslos festgenommen und in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Nürtingen verbracht. Der 36-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht, der Ältere wurde vor Ort medizinisch versorgt.

Ostfildern (ES): Passanten angepöbelt

Am Samstagabend gegen 18.10 Uhr ist es vor einem Einkaufsmarkt im Scharnhauser Park zu mehreren Pöbeleien gekommen, weshalb die Polizei gerufen wurde. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein 38-Jähriger aus Ostfildern in der Edith-Stein-Straße vor einem Discounter Leute anpöbelte. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von deutlich über drei Promille. Hierauf wurde der 38-Jährige auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen und er durfte seinen Rausch in einer Zelle beim Polizeirevier Filderstadt ausschlafen.

Deizisau (ES): Beim Abbiegen Motorradfahrer übersehen

Leichte Verletzungen hat sich ein 34-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag um 13.05 Uhr an der Einmündung Herrenlandweg / Esslinger Straße zugezogen. Zu dem Unfall kam es, als ein 69-jähriger Renault-Fahrer vom Herrenlandweg auf die Esslinger Straße einbog und den, an einem rechts abbiegenden Fahrzeug, vorbeifahrenden Motorradfahrer übersah. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem sich der 34-Jährige verletzte und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. Das unfallbeschädigte Motorrad wurde durch ein Abschleppunternehmen versorgt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 13.000 Euro.

Kirchheim/Teck (ES): In Gaststätte randaliert

Die Polizei Kirchheim ist am Samstagmorgen zu einer Gaststätte in Bahnhofsnähe gerufen worden, da sich drei Personen ungebührlich verhalten hatten. Beim Eintreffen der Polizei konnten die drei Personen an einem Tisch sitzend angetroffen werden. Den Aufforderungen der Polizei kamen sie zunächst nicht nach, weshalb ein 33-Jähriger nochmals zum Gehen aufgefordert wurde. Als er auch dieser Aufforderung nicht nachkam, sollte er durch die eingesetzten Beamten aus der Gaststätte gebracht werden. Hierbei widersetzte er sich massiv gegen die Maßnahmen. Eine Alkoholüberprüfung ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Der 33-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

Nehren (TÜ): Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorrad

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer ist es am Samstagmorgen gegen 08.30 Uhr an der Abfahrt der B 27 zum Nordring gekommen. Ein 57-jähriger Opel-Fahrer hielt mit seinem Pkw zunächst ordnungsgemäß an der Einmündung zur L 394 an, auf welche er im weiteren Verlauf nach links abbiegen wollte. Beim Abbiegen missachtete er jedoch die Vorfahrt des in Richtung Nehren fahrenden Motorradfahrers. Der 27-jährige Fahrer einer Harley-Davidson versuchte noch eine Gefahrenbremsung durchzuführen, konnte jedoch einen Zusammenprall mit dem Fahrzeug nicht mehr verhindern. Mit schweren Beinverletzungen wurde er durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Das unfallbeschädigte Motorrad musste durch ein Abschleppunternehmen versorgt werden. Der Unfall wurde durch Spezialisten der Verkehrspolizei aufgenommen, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro.

Rottenburg am Neckar (TÜ): Betrunken auf der Fahrbahn unterwegs

Mehrere Notrufe sind am Samstagabend gegen 19.45 Uhr bei der Polizei eingegangen, nachdem ein Betrunkener zu Fuß zwischen Weiler und Rottenburg mitten auf der Fahrbahn unterwegs gewesen ist. Die Polizei konnte den 22-Jährigen antreffen und einen Alkoholtest durchführen, welcher einen Wert von 1,7 Promille ergab, worin auch der Grund liegen dürfte, warum der junge Mann auf der Fahrbahn unterwegs war. Auf Grund seiner Alkoholisierung durfte er seinen Rausch beim Polizeirevier Rottenburg ausschlafen.

Albstadt (ZAK): In Gaststätte eingeschlossen (Zeugenaufruf)

Mit Vorhängeschlössern haben bislang unbekannte Täter am Sonntagfrüh die Türe einer Gaststätte in Albstadt-Ebingen von außen verschlossen und so etwa 30 Personen das Verlassen der Örtlichkeit verwehrt. Kurz nach 05.00 Uhr wurde der Einschluss in der Bahnhofstraße bemerkt, wonach zwei Angestellte über einen Balkon ins Freie gelangten und von außen die Vorhängeschlösser aus den Scharnieren brechen konnten. Verletzte Personen waren nicht zu verzeichnen. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen zu den strafrechtlichen Tatbeständen aufgenommen und bittet unter Tel. 07432/955-0 um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Timo Kirschmann, PvD - Tel. 07121 / 942 - 2224



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell