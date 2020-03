Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Einbruch, Rettungseinsatz

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Nach Auffahrunfall leicht verletzt

Am Freitagabend um 20.20 Uhr ist es an der Kreuzung Südbahnhof/Marktstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person gekommen. Eine 57 - jährige Opel-Fahrerin wollte von der Marktstraße kommend nach rechts in Richtung Ursulabergtunnel abbiegen. An der Einmündung musste sie verkehrsbedingt warten. Dies bemerkte eine nachfolgende 23 - jährige Audi-Fahrerin zu spät und fuhr dem Opel ins Heck. Die Opel-Fahrerin zog sich bei dem Aufprall leichte Verletzungen zu und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

Esslingen (ES): In den Weinbergen überschlagen

Zu einem nicht alltäglichen Unfall ist es am Freitag gegen 19.20 Uhr in den Weinbergen gekommen. Der 62 - jährige Fahrer eines Pkw Renault Megane befuhr den Oberen Neckarhaldenweg in Richtung Neckarhalde und geriet mit dem linken Vorderreifen auf den Grünstreifen. Im Anschluss rutschte der Pkw ab und überschlug sich in den Weinbergen mehrfach. Der 62 -Jährige, welcher nicht verletzt wurde, stand erheblich unter alkoholischer Beeinflussung, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und sein Führerschein einbehalten wurde. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Esslingen (ES): Täter bei Einbruch gestört

Ein bislang unbekannter Täter ist am Samstag gegen 01.50 Uhr in die Büros einer Firma in der Olgastraße eingebrochen. Nachdem er ein Fenster einschlug, stieg er in die Büroräumlichkeiten ein und durchsuchte diese. Nachdem ein im gleichen Haus wohnender Zeuge aufmerksam wurde und aus dem Fenster schaute, flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Charlottenplatz. Eine nähere Beschreibung liegt nicht vor. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Rotlicht missachtet

Zu einem Verkehrsunfall, bei welchem Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro entstand, ist es am Freitag gegen 19.20 Uhr gekommen. Der 60 - jährige Fahrer eines Pkw Daimler Benz C 220 befuhr die Maybachstraße in Richtung Stuttgart-Vaihingen und missachtete nach ersten Erkenntnissen das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit einem Pkw Ford C -Max. Dessen 53 - jähriger Fahrer war nach Zeugenaussagen bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren und wollte von Stuttgart - Vaihingen kommend nach links abbiegen.

Neuffen (ES): Kradfahrer kollidiert mit Reh

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorradfahrer und einem Reh ist es am Freitag gegen 18.15 Uhr auf der L 1250 gekommen. Der 27 - jährige Lenker eines Kraftrades der Marke KTM fuhr von Neuffen in Richtung Hülben, als ihm von rechts kommend ein Reh vor das Motorrad sprang, welches er erfasste. Der Kradfahrer kam zu Fall und zog sich Verletzungen zu, welche eine Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich machten. Am Kraftrad entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Das Reh überlebte den Zusammenstoß nicht und wurde im Anschluss von einem Jagdpächter versorgt.

Baltmannsweiler (ES): Vier Verletzte nach Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall ist es am Freitag gegen 16.20 Uhr auf der L 1150 zwischen Hohengehren und der Goldbodenkreuzung gekommen. Die 37 - jährige Fahrerin eines Pkw Audi A3 fuhr von Winterbach kommend in Richtung Hohengehren und wollte nach links auf einen Wanderparkplatz abbiegen. Hierzu setzte sie den Fahrtrichtungsanzeiger, ordnete sie sich zur Fahrbahnmitte ein und hielt zunächst verkehrsbedingt an. Der nachfolgende 33 - jährige Fahrer eines Pkw Ford C -Max hielt ebenfalls an. Der wiederum nachfolgende 57 - jährige Fahrer eines Pkw Porsche 911 erkannte dies zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf den Ford auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen den davorstehenden Audi geschoben. Ein weiterer entgegenkommender Pkw wurde noch durch umherfliegende Teile beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro. Alle drei Fahrzeugführer sowie der 40 - jährige Beifahrer im Audi erlitten leichte Verletzungen. Während der Unfallaufnahme war die L 1150 halbseitig gesperrt. Die Verkehrsregelung erfolgte durch die Polizei.

Ammerbuch-Reusten (TÜ): Gegen Mülltonne gefahren

Am Freitagnachmittag um 16.00 Uhr ist es in der Ammerstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person gekommen. Ein 24 - Jähriger fuhr mit seinem Kleinkraftrad gegen eine am Fahrbahnrand zur Abholung bereitgestellte Mülltonne und kam zu Fall, wobei er sich verletzte. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 Euro.

Albstadt (ZAK): Flucht nach nichtbezahlter Taxifahrt endet im Bachbett

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben sich zwei 15 und 16 Jahre alte Mädchen mit einem Taxi nach Albstadt fahren lassen. Nachdem die Mädchen gegen 01.50 Uhr in der Steinbergstraße ausgestiegen sind, flüchteten sie, ohne das Taxi zu bezahlen, zu Fuß durch den Hinterhof und den Garten eines Anwesens in Richtung Eyach. Auf ihrer Flucht übersahen sie einen sieben Meter tiefen, senkrecht verlaufenden Abhang und stürzten in das Bachbett der Eyach. Der hinterhereilende Taxifahrer hörte ihre Hilfeschreie und verständigte daraufhin die Polizei. Die beiden Mädchen mussten durch ein Großaufgebot der Feuerwehr Albstadt und des Rettungsdienstes gerettet werden. Eines der Mädchen musste schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber und das Zweite, ebenfalls schwer verletzt, mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Feuerwehr war mit 34 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit einem Notarztwagen, zwei Rettungswagen und einem Rettungshubschrauber im Einsatz. Das Polizeirevier Albstadt ermittelt nun zudem gegen die beiden Mädchen wegen Leistungserschleichung.

Hechingen (ZAK): Sattelzug schleift PKW mit und entfernt sich anschließend

Am Freitag gegen 09.00 Uhr, hat sich in Hechingen in der Straße Lotzenäcker ein Verkehrsunfall mit einem Sattelzug ereignet. Der 23jährige Fahrer eines Lkw der Marke Scania mit Sattelauflieger schleifte nach einem Abbiegevorgang einen am Fahrbahnrand parkenden Pkw Daimler Benz einige Meter hinter sich her. Der Lkw-Fahrer setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Er konnte jedoch kurze Zeit später aufgrund einer Zeugenaussage ermittelt werden und kam zur Unfallstelle zurück. Bei dem Unfall entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Das Polizeirevier Hechingen ermittelt nun gegen den Fahrer des Sattelzuges wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle.

