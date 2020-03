POL-RT: Weitere Einbrüche und Verkehrsunfälle

Polizeipräsidium Reutlingen

In Gaststätte eingestiegen

Am frühen Freitagmorgen ist ein Unbekannter in eine Gaststätte in der Metzgerstraße eingebrochen. Gegen 4.15 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchsuchte im Anschluss den Gastraum nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Reutlingen hat gemeinsam mit Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen. (sk)

Reutlingen (RT): In Ladengeschäft eingebrochen

In ein Ladengeschäft am Albtorplatz ist ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Zwischen 19 Uhr und sieben Uhr verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam über die Eingangstüre Zutritt zum Verkaufsraum. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem fiel ihm den derzeitigen Erkenntnissen zufolge ein Tablet-PC und ein Sparschwein mit einem kleineren Münzgeldbetrag in die Hände. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (cw)

Münsingen (RT): Gefährlich überholt (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Münsingen gegen einen 55-Jährigen, der am Donnerstagmittag auf der B 465 / L 230 zwischen Münsingen und Kohlstetten mehrfach äußerst riskant überholt und andere Verkehrsteilnehmer erheblich gefährdet haben soll. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war der Mann gegen 15 Uhr mit seinem weißen Audi A6 zunächst von Münsingen in Richtung Bad Urach unterwegs. Obwohl ihm auf der übersichtlichen Strecke ein Sattelzug entgegenkam, überholte der Audi einen vorausfahrende VW Polo, sodass dessen Fahrerin und auch der Fahrer des Sattelzugs nur durch eine Notbremsung einen Unfall verhindern konnten. Anschließend zog er unmittelbar vor dem Polo wieder auf die rechte Spur und bremste scharf ab, um nach links auf die L 230 in Richtung Engstingen abzubiegen. Im weiteren Verlauf überholte der weiße Audi auf Höhe des Klärwerks trotz Gegenverkehrs erneut zwei Pkw, wobei es auch hier zu einem Beinaheunfall mit dem Gegenverkehr gekommen sein soll. In der Ortsdurchfahrt Offenhausen soll der 55-Jährige erneut ein vorausfahrendes Fahrzeug überholt haben und dabei einen entgegenkommenden Betonmisch-Lkw zu einer Notbremsung gezwungen haben. Das Polizeirevier Münsingen sucht nach Zeugen und Geschädigten, die durch die rücksichtslosen Überholmanöver des Audi-Fahrers, der im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung wenig später ermittelt und angehalten werden konnte, gefährdet wurden. Telefon 07381/9364-0. (cw)

Aichtal (ES): Radfahrerin mitgeschleift

Eine Radfahrerin ist am Donnerstagnachmittag in Grötzingen von einem Kleinbus mitgeschleift und verletzt worden. Die 54 Jahre alte Frau befuhr mit ihrem Rennrad gegen 15.30 Uhr die Straße Froschegert und wollte nach links auf die Harthäuser Straße in Richtung Filderstadt-Harthausen abbiegen. Aufgrund eines vorfahrtsberechtigten Pkw musste sie abbremsen und kam dabei auf der Harthäuser Straße zu Fall. Eine nachfolgende, 67-jährige Lenkerin eines VW Crafter überfuhr mit ihrem Fahrzeug das Rennrad und schleifte die am Boden liegende Frau weniger Meter mit. Die Verletzungen der Radlerin mussten im Anschluss in einer Klinik ambulant versorgt werden. An dem hochwertigen Rennrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 1.500 Euro. Am VW war augenscheinlich kein Schaden entstanden. (mr)

Rottenburg (TÜ): Mehrere Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Am Freitagmittag, gegen 12.45 Uhr, hat sich auf der B 28, Höhe Ergenzingen, ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Den derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge geriet ein 79-jähriger Mann, der mit seinem Skoda Fabia auf der Bundesstraße von Rottenburg herkommend unterwegs war, mit seinem Wagen auf die Gegenfahrspur und streifte dort einen entgegenkommenden Sattelzug. Anschließend krachte der Pkw in die linken Leitplanken und kollidierte im weiteren Verlauf noch heftig mit einem dem Sattelzug folgenden Ford C-Max. Durch diesen Zusammenstoß wurde der Skoda unter die Leitplanken gedrückt. Sowohl der Unfallverursacher, als auch dessen 81-jährige Beifahrerin sowie die 28 Jahre alte Lenkerin des Ford erlitten schwere Verletzungen. Sie mussten vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken eingeliefert werden. Der 40-jährige Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Alle Fahrzeuge, an denen sich der Gesamtschaden vorläufigen Schätzungen zufolge auf mehrere zehntausend Euro summieren dürfte, waren nicht mehr fahrtauglich und wurden abgeschleppt. Aufgrund der umfangreichen Reinigung der auf mehreren Dutzend Metern verschmutzten Fahrbahn war neben Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst auch die Straßenmeisterei an die Unfallstelle ausgerückt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der betroffene Streckenabschnitt bis zirka 15 Uhr voll gesperrt. Danach wurde der Verkehr bis zum Abtransport aller Fahrzeuge einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. (mr)

