Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mann bei Arbeitsunfall verletzt, Zeugen zu Unfall gesucht

Reutlingen (ots)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Arbeitsunfall in Stetten

In Stetten ist es am Donnerstagvormittag, gegen 9.25 Uhr, zu einem Arbeitsunfall gekommen. Ein 50-jähriger Zimmermann war im Dachgeschoss eines Gebäudes in der Schurwaldstraße auf einer Leiter mit Isolierungsarbeiten beschäftigt und verlor aus noch unbekannter Ursache den Halt. Er stürzte daraufhin rund zwei Meter in die Tiefe und zog sich schwere Verletzungen zu. Da eine Rettung des Mannes über das Treppenhaus nicht möglich war, kam ein Drehleiterfahrzeug der Feuerwehr zum Einsatz. Der 50-Jährige wurde in der Folge zur stationären Behandlung in eine Klinik eingeliefert. (mr)

Neuhausen (ES): Unklare Ampelschaltung (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Filderstadt bittet bei der Aufklärung eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagvormittag auf der L 1202 ereignet hat, um Mithilfe durch Zeugen. Gegen 10.45 Uhr war ein KIA-Lenker von Neuhausen herkommend in Richtung Esslingen unterwegs. Als der Wagen die Kreuzung mit der Auffahrt auf die A 8 nach Karlsruhe passierte, kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Ford, dessen Fahrer nach links auf die Autobahn abbiegen wollte. Der dadurch entstandene Blechschaden wird auf insgesamt 20.000 Euro geschätzt. Der Ford musste zudem abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme gaben beide Fahrer an, bei Grün in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Zeugenhinweise zur Ampelschaltung bitte unter Telefon 0711/7091-3. (mr)

