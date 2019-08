Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz: Trickdiebstahl: Tresor aus Wohnung entwendet

Koblenz (ots)

Einer 82-jährigen Frau wurde ihr Tresor samt Inhalt gestohlen. Unter dem Vorwand, ihr Wasser aufgrund eines Wasserrohrbruchs abstellen zu müssen, gelang der Täter in die Wohnung. Er bat die alte Dame ihm zu helfen, indem sie das Wasser im Badezimmer immer wieder auf und zu drehen sollte. Der Unbekannte nutzte die Zeit, um sich frei in der Wohnung zu bewegen. Erst zwei Tage später stellte sie fest, dass ihr Würfeltresor im Esszimmer fehlte. Darin befanden sich Wertgegenstände. Die Ermittlungen dauern an.

