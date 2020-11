Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Kollision mit Radfahrer: Polizei bittet beteiligten Mercedes-Fahrer um Kontaktaufnahme

Porta WestfalicaPorta Westfalica (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem 15-jährigen Radfahrer und einem schwarzen Mercedes ist es am Dienstagnachmittag in Wülpke gekommen. Da der Pkw-Fahrer seine Fahrt fortsetzte, bittet die Polizei den Mann zur Klärung des Vorfalls um Kontaktaufnahme. Zudem suchen die Beamten den Fahrer eines weißen Pkw als Zeugen. Der hatte nach dem Unfall seine Hilfe angeboten.

Der Jugendliche befand sich zusammen mit einem Freund gegen 15.30 Uhr auf dem Heimweg und benutzte den Radweg entlang der Rintelner Straße in Richtung Kleinenbremen. Als das Duo die Einmündung mit der Straße "Im Gallen" erreichte, wartete dort ein weißer Pkw, dessen Fahrer offenbar nach links auf die Vorfahrtsstraße abbiegen wollte. Der dahinter stehende Mercedes-Fahrer fuhr an dem weißen Auto vorbei und bog nach rechts in Richtung Nammen ab.

Dabei kam es zur Kollision mit dem 15-Jährigen, der eigenen Aussagen zufolge zwar gerade noch einen Sturz vermeiden konnte, jedoch eine Beinverletzung erlitt. Bei dem Pkw-Fahrer soll es sich um einen jüngeren Mann mit dunkelblonden Haaren gehandelt haben, der einen schwarzen Pullover trug. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Minden unter Telefon (0571) 8866-0 entgegen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell