POL-MI: Zwei Leichtverletzte bei Unfall in Lashorst

Preußisch OldendorfPreußisch Oldendorf (ots)

Zur Kollision zweier Autos ist es am Dienstagnachmittag an der Kreuzung Lübbecker Straße/Brückenstraße in Lashorst gekommen. Dabei zogen sich die beiden aus Preußisch Oldendorf stammenden Fahrzeugführer leichte Verletzungen zu.

Eine 72-jährige Frau war gegen 15.45 Uhr mit ihrem Mercedes vom Mittellandkanal kommend auf der Brückenstraße unterwegs und beabsichtigte die Lübbecker Straße zu queren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Renault eines 64-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt auf der Vorfahrtsstraße in Richtung Alswede fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes von der Fahrbahn geschleudert. Der 64-Jährige konnte seinen Wagen hingegen auf der Straße zum Stehen bringen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme gab die 72-Jährige gegenüber den Polizisten an, dass die tief stehende Sonne sie geblendet habe, als sie in den Kreuzungsbereich gefahren sei. Neben der Polizei war auch eine Rettungswagenbesatzung im Einsatz.

