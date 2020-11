Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Beschleunigungsrennen auf der Portastraße

Porta WestfalicaPorta Westfalica (ots)

Zwei heranwachsende Autofahrer stehen im Verdacht, in der Nacht zu Mittwoch die Portastraße kurzzeitig für ein Beschleunigungsrennen zweckentfremdet zu haben. Beide Wagen wurden sichergestellt. Zudem war einer der Fahrer (19) nicht im Besitz eines Führerscheins. Auch der Besitzer des Fahrzeugs muss mit einer Anzeige rechnen.

Eine Streifenwagenbesatzung beobachtete in der Nacht zu Mittwoch, wie gegen zwei Uhr an der Kreuzung Portastraße zur Kreisstraße mit Fahrtrichtung Minden zwei Opel Corsa bei Rotlicht nebeneinander standen und mehrfach ruckartig ansetzten, um anzufahren. Hierbei stand der Jüngere (18) mit seinem Wagen auf der Geradeausspur, während sich der Zweite neben ihm auf der Linksabbiegespur befand. Als die Ampel auf Grünlicht umschaltete, beschleunigten beide Fahrer ihre Autos stark, sodass zumindest einer (19) mit quietschenden Reifen anfuhr. Kurze Zeit wechselte der Ältere auf die rechte Fahrspur und bog nach rechts in die Goethestraße ab. Hier erfolgte die Kontrolle. Im Rahmen der Überprüfung konnte auch der zweite Fahrer ermittelt werden, sodass er sich den Beamten stellte.

