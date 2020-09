PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilungen der Polizeidirektion Main-Taunus

Hofheim (ots)

1. Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr,

Hochheim, Landesstraße L3028,

Mittwoch, 16.09.2020, 11:30 Uhr bis 11:45 Uhr,

(Hu) Ein Streit im Auto gipfelte am Mittwochvormittag auf der Landesstraße 3028 darin, dass die Beifahrerin den Zündschlüssel aus dem Schloss des fahrenden Pkw zog. Durch die eingerastete Lenkradsperre war dem Fahrer ein Lenken unmöglich, so dass er eine Vollbremsung zur Vermeidung eines Unfalls durchführen musste. Zwei hinter dem blauen Opel Vectra fahrende Autos mussten in der Folge ebenfalls stark abbremsen, meldeten sich jedoch bislang nicht bei der Polizei. Bei Anzeigenaufnahme wurde festgestellt, dass die Beschuldigte erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3,9 Promille.

Das 3. Polizeirevier Wiesbaden bittet die beiden betroffenen Autofahrer sowie eventuelle weitere Geschädigte oder Zeugen, sich unter (0611) 345-2340 zu melden.

2. Betrügerische Anrufe,

Main-Taunus-Kreis,

Mittwoch, 15.09.2020, 21:50 Uhr bis Donnerstag, 17.09.2020, 22:30 Uhr,

(Hu) Trickbetrüger versuchten zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend im Main-Taunus-Kreis an das Geld ihrer meist betagten Opfer zu gelangen. Die Betrüger gaben sich hierbei am Telefon als Polizeibeamte oder angebliche Enkel aus. Das Misstrauen der Seniorinnen und Senioren führte jedoch dazu, dass die Betrugsmasche erkannt und die Anrufe abgebrochen wurden.

Die Polizei bekräftigt Mitbürger, bei solchen Anrufen äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu lassen. Vor allem sollte eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen erfolgen. Richtige Polizisten fragen am Telefon nicht nach Vermögensverhältnissen. Entgegnen Sie dem Anrufer, seine Angaben überprüfen zu wollen. Im Zweifel beenden Sie das Gespräch und kontaktieren die Polizei unter der Notrufnummer 110.

3. Obstklau,

Eppstein, Niederjosbach, Eppsteiner Straße,

Sonntag, 06.09.2020 bis Montag, 14.09.2020,

(Hu) Auf die Früchte von gleich zehn Apfelbäumen hatten es unbekannte Täter in der Zeit von Sonntag, den 06.09.2020, bis Montag, den 14.09.2020, in Niederjosbach abgesehen. Die reifen Früchte wurden von den Bäumen gepflückt und auf unbekannte Weise abtransportiert. Hierdurch entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Die Polizei weist darauf hin, dass Obstdiebstahl kein Kavaliersdelikt ist und für die betroffenen Landwirte einen nicht unerheblichen Schaden bedeutet.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Kelkheim unter (06195) 6749-0 zu melden.

4. Unfall zwischen Fahrrad und Traktor,

Flörsheim, Weidenmühlweg,

Mittwoch, 16.09.2020, 11:40 Uhr,

(Hu) Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem Traktor kam es am Mittwoch gegen 11:40 Uhr. Beide Verkehrsteilnehmer waren in Flörsheim auf einem Feldweg im Bereich "Weidenmühlweg" unterwegs, als es zum Unfall kam. Der 84-jährige Traktorfahrer versuchte noch dem entgegenkommenden 27-jährigen Fahrradfahrer auszuweichen, was ihm jedoch nicht vollständig gelang. Durch den Aufprall gegen die Seite des Traktors zog sich der Fahrradfahrer Verletzungen zu, die im Krankenhaus versorgt werden mussten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell