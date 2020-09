POL-MTK: Pressemitteilungen der Polizeidirektion Main-Taunus

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

Hofheim (ots)

1. Auf Wechseltrick hereingefallen, Hochheim, Massenheimer Straße, Montag, 14.09.2020, 09:40 Uhr,

(Hu) Ein Trickdieb hat am Montagmorgen in Hochheim mit dem bekannten "Wechseltrick" Bargeld ergaunert. Der unbekannte Täter sprach die Geschädigte vor ihrem Wohnhaus in der Massenheimer Straße an und bat um den Wechsel von Geldmünzen. Der Täter nutzte anschließend die Hilfsbereitschaft der Frau aus und entnahm aus der überreichten Geldbörse unbemerkt mehrere Geldscheine. Erst später merkte die Dame, dass ihr mehrere Geldscheine gestohlen wurden.

Nach Angaben der Geschädigten soll es sich bei dem Täter um einen etwa 35 Jahre alten und 1,80 Meter großen Mann gehandelt haben. Er habe dunkle Haare gehabt und sei mit einem weißen Hemd bekleidet gewesen.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

2. Reifenstecher in Hattersheim-Okriftel, Hattersheim, Okriftel, Novalisweg, Stettiner Straße, Donnerstag, 10.09.2020, 10:00 Uhr bis Montag, 14.09.2020, 13:30 Uhr,

(Hu) In den letzten Tagen wurden zwei Autobesitzer Opfer eines Reifenstechers in Hattersheim-Okriftel. Im Novalisweg stachen unbekannte Täter zwischen vergangenem Donnerstag und Montagmittag alle vier Reifen eines auf einem Privatparkplatz abgestellten Skoda Rapid platt. Und auch in der Stettiner Straße hatten es die unbekannten Täter auf die Zerstörung der Reifen eines Autos angelegt. Mit einem spitzen Gegenstand wurden hier alle Reifen eines Opel Corsa zerstochen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von jeweils ca. 1.000EUR

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

3. Fußgängerin von Auto erfasst, Schwalbach, Avrillestraße, Montag, 14.09.2020, 15:20 Uhr,

(Hu) Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Fußgängerin kam es am Montag um 15:20 Uhr in Schwalbach. Die 47-jährige Frau wollte in der Avrillestraße die Fahrbahn überqueren und wurde hierbei von dem 69-jährigen Fahrer eines VW Golfs erfasst. Durch den Aufprall wurde die Frau schwer verletzt und zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

