Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Wer hat es gesehen?

RahdenRahden (ots)

Nach einem Parkplatzrempler an der Fontane Apotheke in der Rahdener Innenstadt bittet die Polizei den Unfallverursacher sowie Zeugen, sich bei ihr zu melden.

Der 54-jährige Fahrer eines grauen Skoda, Octavia hatte am Donnerstag vergangener Woche die Beamten zur Steinstraße gerufen. Der Mann berichtete den Polizisten, dass er seinen Wagen gegen 9 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt hatte. Als er gegen 11.30 Uhr zurückgekehrt sei, habe er einen Schaden an der hinteren linken Fahrzeugseite feststellen müssen. Der Verursacher hatte keinerlei Nachricht hinterlassen. Zudem verlief eine Nachfrage in der Apotheke erfolglos. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Lübbecke unter Telefon (05741) 2770 entgegen.

