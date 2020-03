Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Einbrecher von Bewohnern gestört

Papenburg (ots)

Am späten Montagabend ist es am Süderweg in Untenende zu einem Einbruch gekommen. Ein bislang unbekannter Täter hatte gegen 22.45 Uhr die Holztür eines Gartenhäuschens aufgebrochen. Noch bevor er Beute machen konnte, wurde er vom Eigentümer des Grundstücks gestört. Er ergriff die Flucht und konnte unerkannt entkommen. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

