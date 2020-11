Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Sachbeschädigung am ZOB: Mit der Faust gegen die Scheibe geschlagen

Bad OeynhausenBad Oeynhausen (ots)

Ein alkoholisierter Jugendlicher hat am Mittwochabend ein Fenster eines Gebäudes am ZOB an der Königstraße beschädigt. Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und die Polizei gegen 20.40 Uhr informiert.

Als die Polizisten den 17-Jährigen zur Rede stellten, wollte der sich zu den Vorwürfen nicht äußern. Er gab lediglich an, Alkohol getrunken zu haben. Ein Alkoholtest bestätigte später die Aussage. Der Zeuge gab bei der Schilderungen seiner Beobachtungen zu Protokoll, das er gesehen habe, wie der Jugendliche mit der Faust gegen die Scheibe geschlagen habe. Die Beamten informierten den Vater des 17-Jährigen, der seinen Sohn in Obhut nahm. Zudem leiteten die Einsatzkräfte ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen den Jugendlichen ein.

