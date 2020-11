Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Versuchter Überfall auf Paketboten

DuisburgDuisburg (ots)

Am Dienstagmittag (17. November, 11:30 Uhr) haben drei Unbekannte versucht, einen Paketboten auf der Emmericher Straße zu überfallen. Der 25-Jährige wollte gerade ein Paket aus seinem Auto holen, als die drei Männer auf ihn zustürmten und ihm einer von ihnen mit der Faust ins Gesicht schlug. Er schaffte es, die Angreifer abzuwehren, sich leicht verletzt in sein Fahrzeug zu retten und die Türen zu verriegeln. Die Täter flüchteten ohne Beute in Richtung Kanalstraße. Alle drei haben dunkle Haare und sind zwischen 20 und 30 Jahren alt. Zwei von Ihnen sind mit dem Fahrrad vom Tatort weggefahren, der dritte flüchtete zu Fuß. Zeugen des versuchten Überfalls werden gebeten, sich unter der 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 13 zu melden.

