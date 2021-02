Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210217-1: Brand im Technikraum einer Waschstraße - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Nach einer Rauchentwicklung informierten Zeugen Feuerwehr und Polizei. Die Ermittler gehen derzeit von einem technischen Defekt aus.

Im Technikraum in einer Waschstraße in der Ottostraße verursachte ein Kabelbrand am Dienstagabend (16. Februar) um 18:45 Uhr einen Schaden von etwa 40.000 Euro. Die Feuerwehr löschte den Brand. Polizeibeamte nahmen die Ermittlungen zur Brandursache auf und kamen zu dem Schluss, dass ein technischer Defekt in der Stromverteileranlage ursächlich gewesen sein muss. Die Zeugen bemerkten den Brand erst, als auf dem Gelände der Strom ausfiel. Verletzt worden ist bei dem Brand niemand. Die Stromverteilung wies starke Brandschäden auf. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell