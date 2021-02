Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter fährt Fußgängerampel an Leipziger Straße um und flüchtet: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen: Zu einer umgefahrenen Fußgängerampel wurde eine Streife des Polizeireviers Ost am gestrigen Dienstagmorgen gegen 7 Uhr in die Leipziger Straße gerufen. Wie die Beamten bei ihrem Eintreffen am Unfallort an der Einmündung zur Forstfeldstraße feststellten, war der Mast der Fußgängerampel an der stadtauswärts führenden Fahrbahn der Leipziger Straße komplett umgeknickt und lag auf dem Boden (siehe Foto). Von dem Fahrer, der mit seinem Fahrzeug offenbar von der schneebedeckten Straße abgekommen und gegen die Ampel gekracht war, fehlte allerdings jede Spur. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen bislang nicht vor. Wann genau der Unfall passierte, ist derzeit nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen führen nun die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Sie bitten Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben oder Hinweise auf den flüchtigen Fahrer geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

