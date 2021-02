Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Wohnhausbrand in Kaufungen: Zwei Bewohner verletzt; Kripo ermittelt zur Brandursache

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute um 7:38 Uhr unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4834611 veröffentlichte Erstmeldung zu dem Brand)

Kaufungen (Landkreis Kassel): Bei dem Brand im Bettenhäuser Weg in Kaufungen sind am heutigen Mittwochmorgen zwei Bewohner verletzt und von den Rettungskräften in ein Kasseler Krankenhaus gebracht worden. Eine 81-jährige Frau erlitt vermutlich eine Rauchgasvergiftung, wie auch ihr 57-jähriger Sohn, der sich zusätzlich noch leichte Verbrennungen zuzog. Lebensgefahr besteht nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Das Feuer in dem Haus, bei dem es sich um ein Einfamilienhaus in Bungalow-Bauweise - und nicht wie in ersten Meldungen beschrieben worden war um ein Reihenendhaus - handelt, war Feuerwehr und Polizei gegen 7 Uhr gemeldet worden. Das Gebäude war durch den Brand im weiteren Verlauf erheblich beschädigt worden. Die Löscharbeiten dauerten bis ca. 9:30 Uhr. Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen im unteren sechsstelligen Bereich liegen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo haben die Ermittlungen diesbezüglich aufgenommen.

