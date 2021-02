Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Frielendorf (Schwalm-Eder-Kreis): Brand in einem Mehrfamilienhaus mit verletztem Säugling

Kassel (ots)

Am heutigen späten Nachmittag ist es aus bisher nicht geklärter Ursache zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Frielendorf gekommen. Wie die eingesetzten Polizeibeamten der Polizeistation Homberg berichten, kam es gegen 17.00 Uhr im Haus in der Homberger Straße 8 zu einem Brand im Küchenbereich der im Erdgeschoss liegenden Wohnung. Den anwesenden Mietern gelang es mit ihrem 5- Monate alten Säugling die Wohnung zu verlassen. Die restlichen Hausbewohner, deren Anzahl zurzeit nicht feststeht, konnten noch durch den Vater des Säugling gewarnt werden. Alle Anwesenden konnten nach derzeitigem Stand ihre Wohnungen unverletzt verlassen. Der Säugling wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell