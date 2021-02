Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autobrand sorgte am Morgen für Behinderungen in Niestetal: Ursache offenbar technischer Defekt

Kassel (ots)

Niestetal-Sanderhausen (Landkreis Kassel): Der Brand eines Autos hat am heutigen Dienstagmorgen für Verkehrsbehinderungen auf der Hannoverschen Straße in Niestetal gesorgt. Polizei und Feuerwehr wurden gegen 6:40 Uhr wegen des unweit der Mündener Straße brennenden Audi 100 gerufen. Da das Fahrzeug im Frontbereich völlig in Brand geraten war, musste die Hannoversche Straße für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten bis etwa 9 Uhr gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar, da durch die große Hitzeentwicklung möglicherweise auch die Fahrbahndecke in Mitleidenschaft gezogen worden sein könnte. Aus diesem Grund verständigten die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost die zuständige Gemeindeverwaltung. Den ersten Ermittlungen der Streife zur Brandursache zufolge, ist von einem technischen Defekt auszugehen. Der Audi hatte während der Fahrt angefangen zu brennen. Hinweise auf andere Brandursachen liegen nicht vor.

