Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mercedes CLA-Fahrer flüchtet vor Polizeistreife: Führerschein von 18-jährigem Fahranfänger beschlagnahmt

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Ein 18-Jähriger am Steuer eines Mercedes CLA flüchtete in der Nacht von Freitag auf Samstag rasant und rücksichtslos vor einer Polizeistreife durch die Kasseler Innenstadt. Nach kurzer Verfolgung konnte die Polizisten den jungen Fahrer aus dem Verkehr ziehen. Seine gefährliche Fahrweise endete mit der Beschlagnahme seines erst im September 2020 erteilten Führerscheins. Darüber hinaus muss sich der Fahranfänger nun wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten. Dies kann für ihn im Fall einer Verurteilung neben der Entziehung der Fahrerlaubnis eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren nach sich ziehen.

Aufmerksam geworden war die Funkstreife des Polizeireviers Mitte auf die rasante Fahrweise des Mercedes und zwei weiterer Autos gegen 2:40 Uhr am Katzensprung. Im weiteren Verlauf beobachteten die Polizisten, dass sich der vor ihnen fahrende Golf Variant, der 1er BMW und der Mercedes CLA offensichtlich ein Rennen lieferten und rücksichtslos mit hohen Geschwindigkeiten über die Brüderstraße und den Steinweg durch die Innenstadt fuhren. Als die drei Autos vor dem stationären "Blitzer" am Zwehrenturm abbremsten, setzten die Polizisten zum Überholen der Kolonne an und schalteten das Blaulicht ein. Während der Golf und der BMW ihre Fahrt mit normaler Geschwindigkeit fortsetzten, gab der Mercedes angesichts des Streifenwagens hinter sich plötzlich Vollgas und flüchtete mit bis zu 100 km/h auf der Fünffensterstraße. Die Streife verlor den Flüchtenden bei der Verfolgung am Ständeplatz zwar kurz aus den Augen, entdeckte den abgestellten Pkw aber wenige Augenblicke später in der Wolfsschlucht, wo sie den Fahrer festnahmen. Die Felgen an dem Mercedes waren heiß gelaufen und die Auspuffanlage des Wagens knisterte noch deutlich nach der rasanten Fahrt. Den Mercedesschlüssel stellten die Beamten vorsorglich sicher. Der 18-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell