Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Unter Alkohol- und Drogeneinwirkung mit Smart umgekippt - 10.000 Euro Sachschaden

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unter Alkohol- und Drogeneinwirkung kam eine 21-jährige Fahrerin eines Smart am Samstagmorgen um 5.40 Uhr in der Straße Am Mühlrain von der Straße ab und prallte gegen eine Abfalltonnenbox aus Beton. Dies hatte zur Folge, dass der Smart umkippte, einen Teil der Hecke eines Privatgrundstücks umriss und dann auf der Beifahrerseite liegenblieb. Die Fahrerin und eine gleichaltrige Beifahrerin blieben unverletzt. Der Smart war mit Hilfe von Freunden wieder auf die Räder gestellt worden, bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 10.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft der Fahrerin bemerkt, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Weiter bestand der Verdacht auf Drogenkonsum, der durch einen Urintest bestätigt wurde. Auf dem Revier entnahm ein Arzt Blutproben. Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell