Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kontrollen in der Kasseler Innenstadt: Streifen nehmen zwei Drogendealer fest

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Gleich zweimal führten am Samstag Kontrollen durch Streifen des Polizeireviers Mitte in der Innenstadt zu Festnahmen. Am Morgen nahmen Beamten einen 40-Jährigen aus Kassel auf dem Königsplatz im Besitz von Heroin fest. Am Nachmittag versuchte ein in Wolfhagen wohnender 21-Jähriger am "Stern" vor einer Streife zu flüchten. Die Polizisten konnten ihn jedoch festnehmen und fanden Haschisch, Marihuana und Bargeld in kleinen Scheinen. Beide Männer müssen sich nun wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten. Gegen den bereits hinreichenden bekannte 40-Jährigen ordnete ein Haftrichter zudem die Untersuchungshaft an.

Der 40-Jährige war einer Streife des Innenstadtreviers gegen 8 Uhr am Königsplatz aufgefallen, als er beim Anblick des Polizeiautos plötzlich sichtlich nervös wurde und hastig versuchte, in eine Straßenbahn einzusteigen. Die Beamten waren jedoch schneller und hielten den Mann an. Der Grund für seine plötzliche Eile wurde bei der anschließenden Kontrolle in Form von 17 Gramm Heroin offenbar, das teilweise bereits für den Verkauf portioniert und verpackt war. Die Streife nahm den 40-Jährigen daraufhin fest und durchsuchte seine Wohnung, wobei Drogenutensilien aufgefunden werden konnten. Der Tatverdächtige wurde im weiteren Verlauf einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft gegen ihn anordnete.

Zur zweiten Festnahme kam es am Nachmittag, gegen 15:45 Uhr. In diesem Fall wurde eine Streife des Reviers Mitte auf ein mutmaßliches Drogengeschäft an der Haltestelle Stern aufmerksam. Als die beiden ertappten Männer die Flucht vor der Polizeistreife ergriffen, gelang den Beamten bei der sofortigen Nacheile die Festnahme des mutmaßlichen Drogenverkäufers im Bereich der Mauerstraße. Bei dem 21-Jährigen fanden sie eine kleinere Menge Marihuana und knapp 8 Gramm Haschisch. Die Drogen, knapp 300 Euro Bargeld in kleinen Scheinen sowie ein Handy versuchte der 21-Jährige noch vergeblich auf seiner Flucht vor der Polizei zu verstecken, was den aufmerksamen Beamten jedoch nicht entging. Wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln erfolgte anschließend auch eine Durchsuchung seiner Wohnung, die jedoch keine weiteren Drogen zutage förderte. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

