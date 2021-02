Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtliche Einbrüche in Imbiss und Kiosk: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Nord und -Mitte:

Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Montag in einen Imbiss und einen Kiosk in Kassel eingebrochen. Ob beide Fälle auf das Konto desselben Täters gehen, ist bislang noch ungeklärt. Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich der beiden Tatorte gemacht haben oder Täterhinweise geben können.

Scheibe an Imbiss mit Stahlpfosten eingeschlagen

Der Einbruch in den Imbiss in der Wolfhager Straße, ggü. der Erzberger Straße, ereignete sich in der Nacht gegen 00:20 Uhr. Zu dieser Zeit schlug der unbekannte Täter mit einem Stahlpfosten eine Fensterscheibe ein und verschaffte sich so Zutritt zum Verkaufsraum. Dort versuchte er vergeblich, die Kasse gewaltsam aufzuhebeln. Durch den lauten Knall war ein Anwohner auf die Tat aufmerksam geworden und hatte den Täter kurze Zeit später durch das aufgebrochene Fenster nach draußen und weiter Richtung Westring flüchten sehen. Die nach dem Notruf des Zeugen sofort eingeleitete Fahndung durch mehrere Streifen der Kasseler Polizei führte leider nicht mehr zum Erfolg. Von dem Täter, der nach bisherigen Erkenntnissen nichts erbeutete, liegt folgende Beschreibung vor:

Etwa 30 bis 40 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, schmächtige Statur, trug eine schwarze Mütze und eine weiße Jacke.

Kiosk-Einbrecher erbeutet Zigaretten

Nur wenige Stunden später, gegen 03:50 Uhr, kam es zu dem Einbruch in den Kiosk am Königsplatz. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlug der unbekannte Täter zunächst mit einem Bolzenschneider eine Glastür an dem Kiosk ein und brach anschließend gewaltsam die dahinterliegende Holztür auf. Aus dem Verkaufsraum stahl der Einbrecher eine noch unbestimmte Anzahl an Zigarettenschachteln. Mit seiner Beute flüchtete er anschließend in unbekannte Richtung. Die nach Eingang des Einbruchsalarms sofort eingeleitete Fahndung führte nicht mehr zum Auffinden des Täters.

Zeugen, die den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu den beiden Einbrüchen geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell